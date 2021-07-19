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Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото)

19 липня 2021 10:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Загиблому було 29 років, у нього залишилися батьки, сестра і брат – чоловік служив у лавах поліції з 2018 року

У Херсонській області в ДТП загинув патрульний поліцейський Дмитро Сапога. Він заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

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Про це повідомили у МВС.

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Трагедія сталася близько другої години ночі. Інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншої фури DAF не дотримався дистанції та збив службовий автомобіль поліцейського і Дмитра, який стояв поруч.

Дмитро був добрим і відданим справі поліцейським. Фото: Нацполіція

Правоохоронець отримав несумісні з життям травми і помер на місці. Нині з'ясовують усі обставини ДТП.

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Загиблому було 29 років, він служив у лавах патрульної поліції з травня 2018 року.

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"Для колег він назавжди залишиться щирим, чуйним, добрим і відданим своїй справі колегою. У Дмитра залишилися батьки, сестра і брат, які вже ніколи не дочекаються його удома", – написали в МВС.

Нагадаємо, у Київській області в ДТП загинув 24-річний патрульний Борисполя, рядовий поліції Владислав Кірій.

Крім того, у Харкові на проспекті Гагаріна в ДТП загинув 39-річний майор поліції Костянтин Бєлов.

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