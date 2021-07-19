Погиб при исполнении. В Херсонской области фура насмерть сбила полицейского (фото)

Погибший полицейский Дмитрий Сапога. Фото: Нацполиция
В Херсонской области в ДТП погиб патрульный полицейский Дмитрий Сапога. Он заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.
Об этом сообщили в МВД.
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Трагедия случилась около двух часов ночи. Инспектор остановил грузовик, когда водитель другой фуры DAF не придерживался дистанции и сбил служебный автомобиль полицейского и Дмитрия, который стоял рядом.
Правоохранитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.
Погибшему было 29 лет, он служил в рядах патрульной полиции с мая 2018 года.
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"Для коллег он навсегда останется искренним, отзывчивым, добрым и преданным своему делу коллегой. У Дмитрия остались родители, сестра и брат, которые уже никогда не дождутся его дома", – написали в МВД.
Напомним, в Киевской области в ДТП погиб 24-летний патрульный Борисполя, рядовой полиции Владислав Кирий.
Кроме того, в Харькове на проспекте Гагарина в ДТП погиб 39-летний майор полиции Константин Белов.
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