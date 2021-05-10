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Загибла в ДТП під Рівним сім'я їхала на кладовище – ексклюзив (фото)

10 травня, 12:09

Ольга Кравченко , Володимир Миколайчук

ДТП сталося на трасі Київ-Чоп – похорон сім'ї відбудуться завтра, після розтину загиблих

Під Рівним недавно відбулося жахливе ДТП. На трасі Київ-Чоп біля села Колоденка водій автомобіля Аudi врізався в мікроавтобус. Як стало відомо "Сьогодні", за кермом легковика перебував Андрій Герасимчук, який з дружиною і маленьким сином їхав на кладовище.

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Як нашому кореспонденту Володимиру Миколайчуку, розповіла родичка загиблих, Андрій Герасимчук їхав з дружиною Вікторією і півторамісячним сином Тарасиком на кладовище.

Мама Вікторія отримала важку травму голови і померла в операційній. У неї залишився неповнолітній син від першого шлюбу.

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Парі – Андрію і Вікторії було по 35 років, і вони мешканці Рівного. Похорони відбудуться завтра. Зараз проводять розтин загиблих.

А 30-річний водій мікроавтобуса із Закарпаття зараз знаходиться в травматологічному відділенні міської лікарні Рівного, має перелом стегна та забій легенів. Загрози життю немає, але його готують до операції.

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Нагадаємо, що ДТП орієнтовно сталося вчора о 17:00, поліцією ведеться розслідування. Від отриманих травм на місці загинули водій Аudi і його півторамісячний син. 37-річну дружину загиблого і водія мікроавтобуса з важкими травмами доставили в реанімацію. Жінка померла в лікарні, а чоловіка зараз готують до операції.

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Раніше ми повідомляли, що в Харкові вантажівка переїхала пішохода.

Також нагадаємо, в Києві легковик на високій швидкості збила пішохода.

Відео: Сьогодні

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