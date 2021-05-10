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Погибшая в ДТП под Ровно семья ехала на кладбище – эксклюзив (фото)

10 мая, 12:09

Ольга Кравченко , Владимир Миколайчук

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп – похороны семьи состоятся завтра, после вскрытия погибших

Под Ровно недавно произошло жуткое ДТП. На трассе Киев-Чоп возле села Колоденка водитель автомобиля Аudi врезался в микроавтобус. Как стало известно "Сегодня", за рулем легковушки находился Андрей Герасимчук, который с женой и маленьким сыном ехал на кладбище.

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Как нашему корреспонденту Владимиру Миколайчук, рассказала родственница погибших, Андрей Герасимчук ехал с женой Викторией и полуторамесячным сыном Тарасиком на кладбище.

Мама Виктория получила тяжелую травму головы и умерла в операционной. У нее остался несовершеннолетний сын от первого брака.

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Паре – Андрею и Виктории было по 35 лет, и они жители Ровно. Похороны состоятся завтра. Сейчас проводят вскрытие погибших.

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А 30-летний водитель микроавтобуса из Закарпатья сейчас находится в травматологическом отделении городской больницы Ровно, имеет перелом бедра и ушиб легких. Угрозы жизни нет, но его готовят к операции.

Напомним, что ДТП ориентировочно произошло вчера в 17:00, полицией ведется расследование. От полученных травм на месте погибли водитель Аudi и его полуторамесячный сын. 37-летнюю жену погибшего и водителя микроавтобуса с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Женщина скончалась в больнице, а мужчину сейчас готовят к операции.

Ранее мы сообщали, что в Харькове грузовик переехал пешехода.

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Также напомним, в Киеве легковушка на высокой скорости сбила пешехода.

Видео: Сегодня

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