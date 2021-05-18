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Прикордонники другу добу вивантажують рекордну партію контрабанди в Миколаївському порту (фото, відео)

18 травня, 15:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зараз триває вивантаження м'яких контейнерів з контрабандним товаром, який виявили вчора, 17 травня

У Миколаївському порту прикордонники другу добу вивантажують рекордний вантаж контрабанди, а саме 13 тонн товарів народного споживання – взуття, спортивні костюми, купальники, духи, автозапчастини тощо.

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Як розповіли в пресслужбі ДПСУ, судно прибуло в порт з Туреччини, зверху воно було завантажено цементом, але під ним знаходився більш цінний товар. Незаконний вантаж виявили 17 травня в ході реалізації оперативної інформації.

Станом на 8 ранку 18 травня вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром. Зараз триває вивантаження біг-бегів (м'яких контейнерів) з контрабандним товаром.

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Після проведення відповідних експертиз і перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.

Раніше ми повідомляли, що в Одеському порту виявили сигарети з ОАЕ.

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Також нагадаємо, скільки Україна втрачає грошей через контрабанду.

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