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Викрадення дочки полтавського депутата. Організатор схеми раніше вбив її подругу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 вересня, 10:49
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Хлопець, який "замовив" дочка чиновника, знаходиться в СІЗО через підозру у вбивстві. Слідчі припускають, він зарізав подругу Вікторії Кириченко
Сім'я Віти Кириченко перенесла шок через її викрадення
Сім'я Віти Кириченко перенесла шок через її викрадення / Фото: Колаж: Сьогодні

Викрадення дочки полтавського депутата Вікторії Кириченко організував хлопець, який два роки тому зарізав ножем її подругу. Однак слідчі не уточнюють, чи пов'язані ці дві справи.

Про це повідомляє ТСН.

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Після звільнення дівчини поліцейські затримали одного з викрадачів, але 20-річний підозрюваний в організації злочину, як виявилося, вже і так сидів у СІЗО.

Ще одна справа організатора викрадення

За словами прессекретаря СБУ в Полтавській області Інни Усової, цю схему організувала людина, яка зараз перебуває за гратами. Її підозрюють в умисному вбивстві з особливою жорстокістю.

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Гучний злочин стався 2 роки тому. У київській квартирі знайшли тіло 18-річної студентки. Слідчі припускають, що ровесник, якому вона подобалася, жорстоко зарізав її, а потім зник. Його затримали, і весь цей час справа ще в суді.

Виявилося що убита тоді Анастасія – це подруга викраденої Вікторії. При цьому слідчі не хочуть говорити, чи пов'язані ці два злочини.

"Чесно – це просто шок був. Я цього Юру особисто ніколи в житті не бачила. Він сказав, що це було просто нерозділене кохання. Хоча, про що йде мова, якщо ми в житті не знайомі. Людина сидить в СІЗО за вбивство і таку аферу провернув. Це в голові укладається?", – каже Вікторія.

Що відомо про викрадення?

  • У кінці серпня невідомі прямо посеред траси викрали дочку місцевих депутатів, яка їхала на навчання до Києва.
  • Від батьків дівчини вимагали передати 470 тисяч доларів в біткоїнах.
  • Дівчину більше 2 тижнів тримали в заручниках, вона спала сидячи, прив'язаною до батареї.
  • Викрадачі психологічно тиснули на сім'ю: надсилали анонімні повідомлення через Telegram-канал або "Даркнет" з погрозами завдати тілесні ушкодження і вбити дівчину в разі несплати.
  • Через два з половиною тижні викрадача і двох спільників затримали. Їм загрожує до 9 років за гратами.
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