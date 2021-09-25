Похищение дочери полтавского депутата. Организатор схемы ранее убил ее подругу

Парень, который "заказал" дочь чиновника, находится в СИЗО из-за подозрения в убийстве. Следователи предполагают, он зарезал подругу Виктории Кириченко

Семья Виты Кириченко перенесла шок из-за ее похищения / Фото: Коллаж: Сегодня

Похищение дочери полтавского депутата Виктории Кириченко организовал парень, который два года назад зарезал ножом ее подругу. Однако следователи не уточняют, связаны ли эти два дела.

Об этом сообщает ТСН.

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После освобождения девушки полицейские задержали одного из похитителей, но 20-летний подозреваемый в организации преступления, как оказалось, уже и так сидел в СИЗО.

Еще одно дело организатора похищения

По словам пресс-секретаря СБУ в Полтавской области Инны Усовой, эту схему организовал человек, который сейчас находится за решеткой. Его подозревают в умышленном убийстве с особой жестокостью.

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Громкое преступление произошло 2 года назад. В киевской квартире нашли тело 18-летней студентки. Следователи предполагают, что ровесник, которому она нравилась, жестоко зарезал ее, а затем скрылся. Его задержали, и все это время дело еще в суде.

Оказалось что убитая тогда Анастасия — это подруга похищенной Виктории. При этом следователи не хотят говорить, связаны ли эти два преступления.

"Честно — это просто шок был. Я этого Юру лично никогда в жизни не видела. Он сказал, что это была просто неразделенная любовь. Хотя, о чем идет речь, если мы в жизни не знакомы. Человек сидит в СИЗО за убийство и такую аферу провернул. Это в голове укладывается?", — говорит Виктория.

Что известно о похищении?

В конце августа неизвестные прямо посреди трассы похитили дочь местных депутатов, которая ехала на учебу в Киев.

От родителей девушки требовали передать 470 тысяч долларов в биткоинах.

Девушку более 2 недель держали в заложниках, она спала сидя, привязанной к батарее.

Похитители психологически давили на семью: присылали анонимные сообщения через Telegram канал или "Даркнет" с угрозами нанести телесные повреждения и убить девушку в случае неуплаты.

Спустя две с половиной недели похитителя и двух сообщников задержали. Им грозит до 9 лет за решеткой.