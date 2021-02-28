Пожежа в лікарні Чернівців: вночі помер другий потерпілий

Вчора в 1-й лікарні Чернівців стався масштабна пожежа. В результаті трагедії загинуло двоє людей, ще кілька отримали опіки.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.

"Внаслідок даної події загинуло 2 особи (друга особа, яка постраждала під час пожежі, померла в лікарні вночі 28 лютого)", – йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю.

Нагадаємо, по вулиці Героїв Майдану, 226 в палаті на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі міської клінічної лікарні №1 попередньо стався спалах кисневої труби з подальшим загорянням.

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В результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, перебував у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців.

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Раніше ми повідомляли, що історія зі смертельною пожежею в 1-й лікарні Чернівців обростає страшними подробицями. Як виявилося, причиною трагедії міг стати самопідпал одного з пацієнтів.

Видео: Андрій Шалєєв

Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців

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