Пожежа в ТЦ у Миколаївській області: з'явилося відео з дрона

У Мережі з'явилося відео з дрона масштабної пожежі, що сталася сьогодні, 2 лютого, в ТЦ "Епіцентр" у місті Первомайську Миколаївської області.
Відповідне відео опублікували на каналі People's Review в YouTube.
Там з висоти пташиного польоту видно, як над будівлею ТЦ стоять клуби чорного диму.
Нагадаємо, 2 лютого о 12:58 в одноповерховій будівлі великого торгового центру виникла пожежа на площі близько 800 "квадратів". До гасіння залучено 73 осіб і 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 осіб і 15 одиниць. техніки.
Також відомо, що на момент приїзду пожежних бригад у торговому центрі вже не було людей. Незабаром копи затримали палія торгового центру. Чоловік поранив сокирою одного охоронця. Тепер потерпілий у лікарні, а порушник доставлений у Первомайське управління поліції
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