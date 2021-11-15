Перевищено всі показники: ще одна область України на межі "червоної зони"

У регіоні зафіксовано 112 806 випадків захворювання на коронавірус

В Україні ситуація з коронавірусом ще більше погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 15 листопада Рівненська область опинилася на межі "червоної" карантинної зони. У регіоні перевищено чотири показники епідемічної небезпеки.

Про це повідомив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, передають "Рівненські новини".

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Рівненська область за крок від "червоної зони"

За словами Тимошенко, чотири ключові показники продовжують перебувати в тих межах, які повністю змушують застосувати нові обмеження.

Він зазначив, що це стосується коефіцієнта виявлення випадків коронавірусу, кількості госпіталізованих пацієнтів та завантаженості ліжок, а також кількості випадків у середньому на 100 тисяч населення.

"За останні 5 днів кількість одужань від коронавірусної хвороби перевищує або в деяких районах знаходиться на рівні нових випадків інфікування. Щодо завантаженості ліжок є певні позитивні сигнали", – додав Тимошенко.

Ситуація з коронавірусом у Рівненській області

Станом на 15 листопада на Рівненщині загалом зафіксовано 112 806 випадків захворювання на коронавірус.

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Крім того, в області зареєстровано 1860 смертей, викликаних COVID-19.

В Україні зафіксували 23 283 нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 осіб. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 людина, померло 442 особи, одужало 11 219. За весь час пандемії в Україні:

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захворіла 3 228 441 особа,

одужали 2 642 459 осіб,

летальних випадків – 77 147,

проведено ПЛР-тестування – 15246974.

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