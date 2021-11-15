Перевищено всі показники: ще одна область України на межі "червоної зони"

Станом на 15 листопада Рівненська область опинилася на межі "червоної" карантинної зони. У регіоні перевищено чотири показники епідемічної небезпеки.
Про це повідомив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, передають "Рівненські новини".
Рівненська область за крок від "червоної зони"
За словами Тимошенко, чотири ключові показники продовжують перебувати в тих межах, які повністю змушують застосувати нові обмеження.
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Він зазначив, що це стосується коефіцієнта виявлення випадків коронавірусу, кількості госпіталізованих пацієнтів та завантаженості ліжок, а також кількості випадків у середньому на 100 тисяч населення.
"За останні 5 днів кількість одужань від коронавірусної хвороби перевищує або в деяких районах знаходиться на рівні нових випадків інфікування. Щодо завантаженості ліжок є певні позитивні сигнали", – додав Тимошенко.
Ситуація з коронавірусом у Рівненській області
Станом на 15 листопада на Рівненщині загалом зафіксовано 112 806 випадків захворювання на коронавірус.
Крім того, в області зареєстровано 1860 смертей, викликаних COVID-19.
Коронавірус в Україні
14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 осіб. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 людина, померло 442 особи, одужало 11 219. За весь час пандемії в Україні:
- захворіла 3 228 441 особа,
- одужали 2 642 459 осіб,
- летальних випадків – 77 147,
- проведено ПЛР-тестування – 15246974.
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