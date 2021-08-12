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Реконструкція Будинку культури в Каневі вийшла на фінішну пряму (фото)

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор
12 серпня, 15:48
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Роботи проводять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"
Будівельна готовність Будинку культури – 97%. Фото: ck-oda.gov.ua
Будівельна готовність Будинку культури – 97%. Фото: ck-oda.gov.ua

У Черкаській області добігає кінця реконструкція Будинку культури в Каневі. Готовність об'єкта становить 97%. Роботи виконують за європейськими стандартами в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Як повідомляє Черкаська ОДА, щоб завершити роботи якомога швидше, на об'єкті працюють півтори сотні ремонтників у дві зміни. Вони прибирають, чистять і доводять до повного завершення ремонт.

Що буде в оновленому Будинку культури

За словами очільника області Олександра Скічка, тепер це не будинок культури, а справжній Шевченківський культурний центр. Будівля буде розрахована на 700 місць. Тут будуть розташовані Шевченківська національна бібліотека та Канівська школа мистецтв. Також у центрі планують проводити заходи всеукраїнського масштабу, такі як Шевченківська премія.

"Великі ошатні зали, охайний ремонт, чудове освітлення і сучасна сцена, а ще – кінозал і школа мистецтв для дітей. Я певен, що Шевченківський культурний центр стане магнітом для розвитку Канева як культурної столиці", – зазначив голова ОДА.

Будівля буде розрахована на 700 місць. Фото: ck-oda.gov.ua
Будівля буде розрахована на 700 місць. Фото: ck-oda.gov.ua

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Нагадаємо, раніше заступник очільника ОП, координатор програми президента "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року в рамках програми реконструюють 36 об'єктів культурної спадщини.

Читайте про інші проекти "Великого будівництва":

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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