Реконструкция Дома культуры в Каневе вышла на финишную прямую (фото)

Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

Строительная готовность Дома культуры - 97%. Фото: ck-oda.gov.ua

В Черкасской области подходит к концу реконструкция Дома культуры в Каневе. Готовность объекта составляет 97%. Работы выполняют по европейским стандартам в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Как сообщает Черкасская ОГА, чтобы завершить работы как можно скорее, на объекте работают полторы сотни ремонтников в две смены. Они убирают, чистят и доводят до полного завершения ремонт.

Что будет в обновленном Доме культуры

По словам главы области Александра Скичко, теперь это не дом культуры, а настоящий Шевченковский культурный центр. Здание будет рассчитано на 700 мест. Здесь будут расположены Шевченковская национальная библиотека и Каневская школа искусств. Также в центре планируют проводить мероприятия всеукраинского масштаба, такие как Шевченковская премия.

"Большие нарядные залы, опрятный ремонт, отличное освещение и современная сцена, а еще – кинозал и школа искусств для детей. Я уверен, что Шевченковский культурный центр станет магнитом для развития Канева как культурной столицы", – отметил глава ОГА.

Здание будет рассчитано на 700 мест. Фото: ck-oda.gov.ua

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Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор программы президента "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках программы реконструируют 36 объектов культурного наследия.

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