Зробив зауваження через петарди. У Херсоні троє хлопців побили депутата (фото)

Невідомі кидали людям під ноги петарди, і постраждалий намагався їх зупинити

У Херсоні у бійці постраждав політик / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні 1 січня побили депутата міськради від партії "Європейська солідарність" Ігоря Осауленка. Це сталося на вулиці Академіка Тарле.

Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Іван Глухов в Facebook.

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На чоловіка напали після того, як він зробив зауваження хлопцям, які кидали людям під ноги петарди.

Депутат постраждав від рук невідомих / Фото: Facebook

"Фракція "Європейської солідарності" в Херсонській міській раді вимагає об'єктивного й своєчасного розслідування нападу на нашого колегу депутата Ігоря Осауленко, який сьогодні декілька годин тому був побитий трьома невідомими молодими людьми в м. Херсоні на вул. А. Тарле за зауваження щодо кидання під ноги петард", – написав він.

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Політик наголосив, що фракція вимагає, щоб поліція терміново вжила заходів і розслідувала напад.

Хто такий Ігор Осауленко

Постраждалий – депутат міськради від партії "Європейська солідарність".

Також Ігор Осауленко є волонтером, засновником та керівником волонтерської громадської організації "Херсонська Чайка".

Він військовий лікар, учасник бойових дій на сході України.

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