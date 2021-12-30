На Вінниччині п'яний батько жорстоко побив немовля: малюк у лікарні (фото) (оновлено)

Відомо, що батько після свого вчинку ховався вдома. Наразі дитині нічого не загрожує

Дитину побив тато / Фото: Колаж: Сьогодні

На Вінниччині батько побив 3-місячного сина. У малюка струс мозку.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Наразі хлопчик із мамою у дитячій обласній лікарні, після інциденту батько ховався вдома. Відомо, що чоловік раніше вже був засуджений. Його звуть Богдан. Батько був п'яний.

Богдан розповів, що дитина плакала і він намагався її заспокоїти. За його словами, він тримав малюка на руках і дитина випала обличчям вниз на диван.

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Що кажуть у поліції

27 грудня ввечері надійшло повідомлення на спецлінію 102 від працівників швидкої допомоги про те, що ними доставляється до Вінницької дитячої лікарні малолітня дитина, яку, за їхніми словами, побив батько.

"Чоловік прийшов додому в стані алкогольного сп'яніння. У ході спілкування з матір'ю він виявив бажання погодувати свою дитину, однак у нього це не вийшло з тих підстав, що він був в стані алкогольного сп'яніння. Тому між подружжям виникла суперечка", – кажуть у поліції.

За словами батька, дитина випала і вдарилася об спинку дивану.

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. Згодом вона пояснила, що дочка загинула через необережність. За допомогою експертизи вдалося з'ясувати, що смерть дівчинки настала від механічної асфіксії внаслідок утоплення під час занурення в ємність із рідиною. В Харкові мати задушила дворічну дитину, а потім сама вистрибнула у вікно 4-го поверху. Жінка залишилася живою, її госпіталізували. Пізніше вона зізналася, що була хвора, тому вирішила покінчити життя самогубством і вбити дитину.

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