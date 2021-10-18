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Йшла до школи: в Черкаській області дивом вижила дівчинка, яку збив потяг

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
18 жовтня, 12:03
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Вона отримала 4 травми, медики її доставили в лікарню
Школярка була в навушниках / Колаж "Сьогодні"
Школярка була в навушниках / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 18 жовтня, в місті Сміла Черкаської області учениця 9 класу потрапила під потяг. Дівчинка йшла до школи.

Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Йшла в навушниках

Інцидент трапився вранці. За попередніми даними, залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.

Медики прибули на місце виклику через 4 хвилини. Надавши допомогу дівчинці, фахівці швидкої доставили її в украй важкому стані в Смілянську міську лікарню.

Травми

Попередньо у дитини діагностували:

  • відкриту черепно-мозкову травму,
  • перелом кісток черепа,
  • забій головного мозку,
  • переломи обох передпліч.

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Поліцейські опитали свідків і очевидців події.

"Попередньо з'ясувалося, що хлопець переходив залізничний переїзд в невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції. Так, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали:

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