Йшла до школи: в Черкаській області дивом вижила дівчинка, яку збив потяг

Сьогодні, 18 жовтня, в місті Сміла Черкаської області учениця 9 класу потрапила під потяг. Дівчинка йшла до школи.
Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Йшла в навушниках
Інцидент трапився вранці. За попередніми даними, залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.
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Медики прибули на місце виклику через 4 хвилини. Надавши допомогу дівчинці, фахівці швидкої доставили її в украй важкому стані в Смілянську міську лікарню.
Травми
Попередньо у дитини діагностували:
- відкриту черепно-мозкову травму,
- перелом кісток черепа,
- забій головного мозку,
- переломи обох передпліч.
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