Шла в школу: в Черкасской области чудом выжила девочка, которую сбил поезд

Сегодня, 18 октября, в городе Смила Черкасской области ученица 9 класса попала под поезд. Девочка шла в школу.
Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Шла в наушниках
Инцидент случился утром. По предварительным данным, железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.
Медики прибыли на место вызова через 4 минуты. Оказав помощь девочке, специалисты скорой доставили ее в крайне тяжелом состоянии в Смелянскую городскую больницу.
Травмы
Предварительно у ребенка диагностировали:
- открытую черепно-мозговую травму,
- перелом костей черепа,
- ушиб головного мозга,
- переломы обеих предплечий.
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