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Сильна злива зруйнувала дороги і підтопила будинки. По Україні пройшовся ураган (відео)

18 травня, 17:58

Марія Дмитренко , Людмила Гаврилюк

Негода встигла накоїти чимало лиха по всій країні – як приходять до тями після урагану в регіонах

/ Фото: ГСЧС

По Україні пронісся потужний ураган. Десятки будинків виявилися підтопленими, дороги розмило, а сильний вітер повалив дерева.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Так, в Херсоні сильний ураган зруйнував близько двох сотень будинків. Там обірвані дроти електромереж і повалені дерева. У селищі Велика Лепетиха без даху над головою залишилися місцева сільрада і Будинок культури.

А у Вінницькій області виявилися підтоплені десятки приватних будинків та городів. Там через негоду також немає світла, на вулицях працюють рятувальники.

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Підтопило і Харків. Машини, щоб об'їхати затори, вибиралися на узбіччя, де застрявали у багнюці. Один з водіїв не зміг самостійно подолати водні перешкоди, тому виліз на машину і там чекав допомоги.

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Негода дійшла і до Львова. Після декількох спекотних днів, частину міста накрило дощем з градом.

Крім того, на заході очікують підвищення рівня води в річках. У нижній течії Тиси навіть до півтора метрів.

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, дощі по всій країні триватимуть ще декілька днів.

Раніше ми повідомляли, що Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.

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Також нагадаємо, Київ після грози скували затори.

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