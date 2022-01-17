Сильний вітер накриє Україну: де чекати на небезпеку

Погода в Україні завтра, 18 січня, буде складною, а все через північний циклон, який на це впливатиме. По всій території варто очікувати мокрий сніг та сніг, а також сильний вітер, який завдаватиме дискомфорту.
Про це повідомляє Ракурс.
Переважатиме завтра в країні хмарна та волога погода. Синоптики прогнозують опади, які випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу. Поривчастий північно-західний вітер все ще завдаватиме дискомфорту, його швидкість сягатиме 15-20 м/с.
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На більшій частині території країни йтиме невеликий сніг, на дорогах місцями очікується ожеледиця.
Яку погоду чекати взимку в Україні
Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.
Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові заметілі, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.