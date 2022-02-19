Сили тероборони та 7 тис. жителів зі зброєю! Як у Сумах готуються до можливого вторгнення РФ

У місті вже готові загони тероборони, вони повністю забезпечені всім необхідним

Марш Єднання в Сумах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах 19 лютого відбувся Марш Єднання. Центральною вулицею пройшлися понад 600 сумчан. У місті розповіли, чи готові до можливого вторгнення РФ.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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250 поліцейських стежили за порядком під час Маршу Єднання. Мета зібрання – у місті, яке за 35 кілометрів від агресора Росії, показати, що Суми – це Україна, сумчани готові захищати свою область, країну.

До людей звернувся міський голова Сум Олександр Лисенко. Він зазначив, що у місті вже готові загони тероборони, вони повністю забезпечені всім необхідним. Також у місті зареєстровано понад 7 тисяч власників зброї. І майже всі вони готові долучитися до загонів самооборони у разі повномасштабного наступу російських військ.

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Натомість громадські активісти запропонували людям план дій, щоб максимально долучити громадянське населення до оборонних заходів. Зокрема, йдеться про курси медичної допомоги, облаштування укриттів та бомбосховищ.

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Загроза вторгнення РФ

Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною. Conflict Intelligence Team має докази, що Росія додатково завозить з інших регіонів ракетні комплекси "Бук" і "Іскандер".

Поблизу кордонів України РФ розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.

У Держдепартаменті США помітили підозрілі пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань.

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