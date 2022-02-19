Окупанти обстріляли пожежну частину на Донбасі – є постраждалі

Минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє рятувальників.
Про це пише пресслужба ДСНС.
"Здійснено 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей", – йдеться у повідомленні.
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Внаслідок обстрілів населених пунктів пошкоджено:
- Донецька область – 9 житлових будинків.
- Луганська область – 2 приватні житлові будинки та 1 адмінбудівля ДПРЧ-32.
У ДСНС також повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу пожежної частини постраждали двоє рятувальників.
Сьогодні, 19 лютого, приблизно об 11:35 у Щастинському районі Луганської області стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32.
Загострення на Донбасі
- Вже третій день на Донбасі загострюється ситуація. 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами.
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Так звана "Народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото житловий квартал, а не будівля уряду.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- Незабаром російські ЗМІ повідомили, що у Луганську нібито стався потужний вибух, після якого почалася пожежа на газопроводі "Дружба".
- Станом на 9-ту годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ уже зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.
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