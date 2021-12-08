Смертельна ДТП із маршруткою під Черніговом: водієві фури вручили підозру

Водiю вантажiвки, який потрапив у ДТП із 13 загиблими під Черніговом, повідомили про підозру. Нині він під вартою поліції.
Про це повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина у Facebook.
Василина заявив, що сьогодні слідчий за погодженням з прокурором повідомив 44-річному водію фури про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей - ч. 3. ст. 286 КК України.
"За результатами слідства буде надано правову оцінку усім без виключення обставинам, що призвели до трагедії на дорозі", – запевнив голова прокуратури.
Як відомо, водія вантажівки зараз затримано, він перебуває у спеціалізованій палаті лікарні під вартою поліції.
Що відомо про ДТП під Чернігівом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
- Ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- Серед постраждалих 16-річний хлопець, він перебуває у реанімації.
- Жертв та постраждалих могло бути більше . Частина людей хотіла сісти в цей автобус у Сосниці, але, зрештою, передумала.
- За останніми даними – 13 людей загинуло, ще 7 – у лікарнях Чернігова. Ті, що вижили, перебувають у важкому стані.
- Стали відомі імена загиблих у ДТП. Наймолодшому з них було 19 років.
- Один із можливих факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятись авто – її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.