Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом: водителю фуры вручили подозрение

Полиция продолжает расследовать трагическое ДТП в Черниговской области – водителю фуры уже сообщили о подозрении

Копы расследуют трагическое ДТП под Черниговом / Фото: Коллаж: Сегодня

Водителю грузовика, который попал в ДТП с 13 погибшими под Черниговом, сообщили о подозрении. Сейчас он под стражей полиции

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина в Facebook.

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Василина заявил, что сегодня следователь по согласованию с прокурором сообщил 44-летнему водителю фуры о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек – ч. 3. ст. 286 УК Украины.

"По результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к трагедии на дороге", - заверил глава прокуратуры.

Как известно, водитель грузовика сейчас задержан, он находится в специализированной палате больницы под стражей полиции.

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