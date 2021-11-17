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Був одним із 14, хто вижив під Волновахою: на Волині повісився 28-річний учасник АТО

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
17 листопада, 00:28
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Слідів насильства на тілі чоловіка не виявили/Колаж: Сьогодні
Слідів насильства на тілі чоловіка не виявили/Колаж: Сьогодні

Учасник АТО, 28-річний Андрій Стягов з міста Рожище, що на Волині, покінчив життя самогубством. Він був одним із 14, хто вижив під Волновахою.

Про це повідомляє видання Район. Рожище.

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Деталі інциденту

Інформацію про самогубство Андрія Стягова підтвердили в ГУНП у Волинській області. Тіло хлопця знайшли повішеним на дереві у дворі домогосподарства 13 листопада. Слідів насильства не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Що відомо про чоловіка

Андрій Стягов народився у 1993 році. Вперше до зони АТО він потрапив у віці 21 року. Служив за контрактом. Андрій став одним із тих чотирнадцяти, яким вдалося вижити під Волновахою. Там він отримав контузію. Чоловік пройшов лікування та повернувся на фронт назад.

Під час боїв під Савур-Могилою та Оленівкою Андрій Стягов отримав поранення і був відправлений до госпіталю в Луцьку. Після лікування пішов служити до військової частини у Володимир-Волинському.

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У Києві знайшли вбитим ветерана АТО

Вночі у Дарницькому районі Києва виявили тіло чоловіка у занедбаній будівлі. Загиблим виявився ветеран АТО.

За попередньою інформацією, вбитого чоловіка затягли до будівлі, де тіло пролежало добу. За словами друзів загиблого, він — 36-річним ветеран АТО, звуть – Дмитро.

Тіло чоловіка було понівечене. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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