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Страшна злива затопила Чернівці: падали дерева і зупинки (фото, відео)

29 липня 2021 18:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У місті через ураган також обвалилась частина житлового будинку на вулиці Руській

Наслідки негоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Наслідки негоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 29 липня, Чернівцями пронісся ураган, який зносив все на своєму шляху. Дерева падали на автомобілі, а зупинки – на тротуар.

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Фото поділився ХЧ в Telegram.

Дороги заливає дощем. Фото: ХЧ / Telegram

Дороги заливає дощем. Фото: ХЧ / Telegram

Затопило залізничний вокзал, а також вулицю Гагаріна, яка знаходиться поруч.

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Автомобілі просто пливуть по воді.

Люди також переходили дорогу по коліна у воді.

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Крім того, як повідомляють ЗМІ, в центрі міста під час сильної зливи обвалилася стіна житлового будинку.

Зруйнований будинок. Фото: "Суспільне Буковини"

Зруйнований будинок. Фото: "Суспільне Буковини"

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Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"

Це сталося на вулиці Руській.

Впало дерево. Фото: ХЧ/Telegram
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Впало дерево. Фото: ХЧ/Telegram

Через пориви вітру гілки дерев впали на дорогу і на деяких вулицях зірвані зелені насадження.

Зупинка впала від вітру. Фото: ХЧ/Telegram

Зупинка впала від вітру. Фото: ХЧ/Telegram

Про потерпілих поки немає жодної інформації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи. Також в Укргідрометцентрі пояснили, чому останнім часом збунтувалася стихія і затопила вулиці кількох міст.

А днями в Бердянську двоє осіб загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді. Трагедія сталася в центрі міста. Також підтопило кількадесят будинків.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

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