Страшна злива затопила Чернівці: падали дерева і зупинки (фото, відео)

Наслідки негоди. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 29 липня, Чернівцями пронісся ураган, який зносив все на своєму шляху. Дерева падали на автомобілі, а зупинки – на тротуар.
Фото поділився ХЧ в Telegram.
Дороги заливає дощем. Фото: ХЧ / Telegram
Затопило залізничний вокзал, а також вулицю Гагаріна, яка знаходиться поруч.
Автомобілі просто пливуть по воді.
Люди також переходили дорогу по коліна у воді.
Крім того, як повідомляють ЗМІ, в центрі міста під час сильної зливи обвалилася стіна житлового будинку.
Зруйнований будинок. Фото: "Суспільне Буковини"
Це сталося на вулиці Руській.
Впало дерево. Фото: ХЧ/Telegram
Через пориви вітру гілки дерев впали на дорогу і на деяких вулицях зірвані зелені насадження.
Зупинка впала від вітру. Фото: ХЧ/Telegram
Про потерпілих поки немає жодної інформації.
Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи. Також в Укргідрометцентрі пояснили, чому останнім часом збунтувалася стихія і затопила вулиці кількох міст.
А днями в Бердянську двоє осіб загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді. Трагедія сталася в центрі міста. Також підтопило кількадесят будинків.
Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ