Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

Негода в Бердянську: двоє людей загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді

23 липня 2021 9:31

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Трагедія сталася в центрі міста, також в місті підтопило кілька десятків будинків

Двоє людей загинули в Бердянську через зливу. Фото pro.berdiansk.biz

Двоє людей загинули в Бердянську через зливу. Фото pro.berdiansk.biz

Негода напередодні накрила все Азовське узбережжя – в Кирилівці пронісся торнадо, а в Бердянську через зливи загинуло двоє людей.

Реклама

Як повідомляє ДСНС України, сильні дощі спровокували обрив проводів на підтопленій ділянці – через це і загинули люди. Крім того, в місті підтопило 70 дворів, з затоплених ділянок вивезли 32 людини, з них 10 дітей. Роботи тривають і станом на ранок п'ятниці.

Місцеве видання Pro.Berdiansk повідомило, що трагедія сталася на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського – в центрі міста. Загиблі – чоловіки. Їхні тіла залишалися якийсь час у воді на дорозі. Швидка і рятувальники не могли підійти до загиблих, чекали на енергетиків, які відключать напругу.

У сусідній Херсонській області в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 6 житлових будинків та 25 присадибних ділянок.

В тренді
Негода в Бердянську: двоє людей загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді
Двоє людей загинули в Бердянську через зливу. Фото pro.berdiansk.biz

По всій Україні через негоду знеструмлено 13 населених пунктів у 3 областях (Київська – 9, Донецька – 3 і Кіровоградська – 1).

Реклама

Нагадаємо, крім торнадо курортну Кирилівку атакували полчища медуз. Вода в Азовському морі перетворилася в кисіль.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відеоЗапоріжжя
У Запоріжжі в ДТП потрапили іномарка і маршрутка – багато потерпілих (фото)
У Запоріжжі в ДТП потрапили іномарка і маршрутка – багато потерпілих (фото)Запоріжжя
У воду зайти неможливо. У Кирилівці зняли величезну кількість медуз біля берега – відео
У воду зайти неможливо. У Кирилівці зняли величезну кількість медуз біля берега – відеоЗапоріжжя
У Кирилівці влаштували
У Кирилівці влаштували "контактний зоопарк". Крокодила і мавпу вивели на спеку (відео)Запоріжжя
Стало погано у воді. У Запоріжжі чоловік потонув у ванній
Стало погано у воді. У Запоріжжі чоловік потонув у ваннійЗапоріжжя
Перший вирок по електросамокатам. Чи будуть масово саджати за наїзд на пішоходів
Перший вирок по електросамокатам. Чи будуть масово саджати за наїзд на пішоходівЗапоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти