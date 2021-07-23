Негода в Бердянську: двоє людей загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді

Трагедія сталася в центрі міста, також в місті підтопило кілька десятків будинків

Двоє людей загинули в Бердянську через зливу. Фото pro.berdiansk.biz

Негода напередодні накрила все Азовське узбережжя – в Кирилівці пронісся торнадо, а в Бердянську через зливи загинуло двоє людей.

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Як повідомляє ДСНС України, сильні дощі спровокували обрив проводів на підтопленій ділянці – через це і загинули люди. Крім того, в місті підтопило 70 дворів, з затоплених ділянок вивезли 32 людини, з них 10 дітей. Роботи тривають і станом на ранок п'ятниці.

Місцеве видання Pro.Berdiansk повідомило, що трагедія сталася на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського – в центрі міста. Загиблі – чоловіки. Їхні тіла залишалися якийсь час у воді на дорозі. Швидка і рятувальники не могли підійти до загиблих, чекали на енергетиків, які відключать напругу.

У сусідній Херсонській області в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 6 житлових будинків та 25 присадибних ділянок.

По всій Україні через негоду знеструмлено 13 населених пунктів у 3 областях (Київська – 9, Донецька – 3 і Кіровоградська – 1).

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Нагадаємо, крім торнадо курортну Кирилівку атакували полчища медуз. Вода в Азовському морі перетворилася в кисіль.

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