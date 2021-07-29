Страшный ливень затопил Черновцы: падали деревья и остановки (фото, видео)

Последствия непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня, 29 июля, в Черновцах пронесся ураган, который сносил все на своем пути. Деревья падали на автомобили, а остановки на тротуар.
Фото поделился ХЧ в Telegram.
Дороги заливает дождем. Фото: ХЧ/Telegram
Затопило железнодорожный вокзал, а также улицу Гагарина, которая находится рядом.
Автомобили просто плывут по воде.
Люди также переходили дорогу по колено в воде.
Кроме того, как сообщают СМИ, в центре города во время сильного ливня обвалилась стена жилого дома.
Разрушенный дом. Фото: "Суспільне Буковини"
Это произошло на улице Русской.
Обрушилось дерево. Фото: ХЧ/Telegram
Из-за порывов ветра ветви деревьев упали на дорогу и на некоторых улицах сорваны зеленые насаждения.
Остановка упала от ветра. Фото: ХЧ/Telegram
О пострадавших пока нет никакой информации.
Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни. Также в Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов.
А на днях в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде. Трагедия произошла в центре города. Также подтопило несколько десятков домов.
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