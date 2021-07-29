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Страшный ливень затопил Черновцы: падали деревья и остановки (фото, видео)

29 июля 2021 18:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В городе из-за урагана также обвалилась часть жилого дома на улице Русской

Последствия непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Последствия непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 29 июля, в Черновцах пронесся ураган, который сносил все на своем пути. Деревья падали на автомобили, а остановки на тротуар.

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Фото поделился ХЧ в Telegram.

Дороги заливает дождем. Фото: ХЧ/Telegram

Дороги заливает дождем. Фото: ХЧ/Telegram

Затопило железнодорожный вокзал, а также улицу Гагарина, которая находится рядом.

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Автомобили просто плывут по воде.

Люди также переходили дорогу по колено в воде.

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Кроме того, как сообщают СМИ, в центре города во время сильного ливня обвалилась стена жилого дома.

Разрушенный дом. Фото:

Разрушенный дом. Фото: "Суспільне Буковини"

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Это произошло на улице Русской.

Обрушилось дерево. Фото: ХЧ/Telegram
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Обрушилось дерево. Фото: ХЧ/Telegram

Из-за порывов ветра ветви деревьев упали на дорогу и на некоторых улицах сорваны зеленые насаждения.

Остановка упала от ветра. Фото: ХЧ/Telegram

Остановка упала от ветра. Фото: ХЧ/Telegram

О пострадавших пока нет никакой информации.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни. Также в Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов.

А на днях в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде. Трагедия произошла в центре города. Также подтопило несколько десятков домов.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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