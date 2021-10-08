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"Таксі в морг вже їде": львів'янин поскаржився на лікування COVID-пацієнтів в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 17:41
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Він витратив у лікарні 35 тисяч гривень за 13 днів
Коронавірус в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"

Українець Роман Левчик разом зі своїм батьком, хворим на коронавірус, 13 днів пробув у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловік поскаржився на "пекельні" умови в установі.

Про це пише "ТСН".

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У лікарні прямо на очах помирають хворі на коронавірус люди

Як розповів Роман, до них в палату поселили хворого на коронавірус Сергія, але настпуного дня чоловік почав задихатися.

"30 хвилин тому його серце в муках зупинилося. За дві хвилини до смерті рентген показав відсутність легень", – написав очевидець.

Після смерті померлих у лікарні розміщують під клейонкою, а потім на "таксі" – старенькому автомобілі, везуть у морг.

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Умови у Львівській лікарні. Скриншот
Умови у Львівській лікарні. Скриншот

"Трешова ніч"

За словами Романа, бувало й таке, що в лікарні відключається система, яка подає кисень:

"Ніч була "трешова". Дідусь, років 80, впав з ліжка і, стогнучи доповз майже до виходу. На годину відключилася система, яка подає кисень. Всі залежні від неї ледь не задихнулися", – розповів львів'янин.

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"Пекло поруч і "таксі" вже чекає"

На лікування батька Роман витратив 35 тисяч гривень за 13 днів. Львів'янин сподівається, що ті, хто вважають, що "коронавірус – це дурниці", задумаються і зроблять висновки.

"Пекло поруч і "таксі" вже чекає. Сьогодні воно забере когось незнайомого, а завтра тебе", – додав Роман.

Українець розповів про Львівську лікарню. Скриншот
Українець розповів про Львівську лікарню. Скриншот

Що відбувається у Львівській лікарні. Скриншот
Що відбувається у Львівській лікарні. Скриншот

Що кажуть у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги

Як розповіла прессекретарка Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Христина Каспшишак, зараз у них знаходиться багато хворих на коронавірус, і лікарня намагається для всіх створити нормальні умови лікування.

"Сьогодні в лікарні перебуває 439 пацієнтів з пневмоніями. У 400 є ПЛР-позитивний тест, в реанімації є понад 30 пацієнтів. Наша лікарня в Україні здійснює чи не найбільшу кількість прийом пацієнтів є коронавірусом в Україні. Але нашій лікарні майже 50 років. Тобто наші корпуси, приміщення не нові. Це не новенька збудована лікарня приватного типу, де все ідеально. Це лікаря, де за останній рік зроблено багато, щоб наші пацієнти лікувались в нормальних умовах", – зазначила прессекретарка.

Каспшишак додала, що зараз в їхній лікарні пріоритет – це порятунок людей. Що стосується ліків, на які пацієнти витрачають велику кількість коштів, то в лікарні це пояснюють тим, що кошти виділяються на ті препарати, які передбачені протоколами лікування, однак не всім вони підходять.

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