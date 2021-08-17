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Таємний підземний бункер і "смертельна аура" – чим дивує ставка Гітлера під Вінницею

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 серпня, 14:55
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Спорудження ставки під Вінницею розпочали в кінці 1941 року, а 10 квітня 1942-го повідомлялося про майже повне завершення робіт
Ставку Гітлера під Вінницею знищили на початку березня 1944 року. Колаж "Сьогодні"
Ставку Гітлера під Вінницею знищили на початку березня 1944 року. Колаж "Сьогодні"

Ставка Гітлера Wehrwolf під Вінницею – одне з найзагадковіших місць в Україні часів Другої світової війни. Це була зменшена копія головної ставки Гітлера Wolfsschanze в Східній Пруссії. Раніше її добре замаскували, так що і зараз нелегко знайти посеред лісу.

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Подробиці тих подій розповіли у Вінницькому краєзнавчому музеї.

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Схема центральної зони ставки. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

Назва ставки змінювалося тричі: поки будували – Eichenhain – дубовий гай, потім Werwolf – перевертень, пізніше Wehrwolf – озброєний вовк або вовк-захисник.

Якою була територія штабу. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

Вибираючи місце, Гітлер консультувався з магами

За даними вчених, вибираючи місце для штабу, фюрер консультувався з 400 магами, екстрасенсами і астрологами. Wehrwolf повинен був стати магічним центром. Навколо нього повинні були об'єднатися розрізнені країни Європи і почати завоювання світу, пише 24 канал.

Як виглядала територія бункера. Фото: Вінницький краєзнавчий музей
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Болгарська віщунка Ванга теж говорила про велике магічне значення ставки. Це місце вважається небезпечним, оскільки випромінює "смертельну ауру".

Міф про підземний бункер

Легенда про масштабні підземні споруди в гітлерівській ставці біля Вінниці з'явилася завдяки мемуарам німецького лікаря Фердинанда Зауербруха. Він пробув на таємному об'єкті всього одну ніч і в своїй книзі детально розповів про підземний бункер. Однак інших даних про спорудження немає.

Пропускний пост в бункер. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

"Всю ніч вони пили, а вранці медик покинув засекречений об'єкт. Логічно виникає питання: якщо бункер існував, то як у нього міг потрапити звичайний гість? Після розголосу німецькі військові, які свого часу служили в Wehrwolf, обурювалися, у пресі виходили спростування, але ця легенда народилася і підігріває до себе інтерес досі", – сказав ВВС науковий співробітник комплексу Володимир Гереник.

Перед наступом радянських військ Гітлер наказав знищити ставку. На початку березня 1944 всі споруди були підірвані і спалені. У НКВД підготували доповідь про результати обстеження бункера, але документ засекретили.

Що залишилося від ставки після вибуху. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

"У 90-х історії про бункер активно писала жовта преса, а також виходили різні мемуари КДБшників. Писали байки, ніби ночами з-під землі виходили фашисти і все таке. Робилося це, на мій погляд, заради заробітку і тиражів. Реальних даних про бункер немає", – розповідає Володимир Гереник.

Тисячі загиблих

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Усіх військовополонених – за деякими даними 14 тисяч людей – вбили на місці будівництва, вони лежать у братській могилі в селі Коло-Михайлівка.

Однак, згідно з довідкою начальника оперативної спецгрупи НКДБ, за весь час будівництва ставки загинуло близько 2 тисяч військовополонених. У квітні 1942 року полонені, які залишилися живими, були вивезені. Зараз їх доля невідома.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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