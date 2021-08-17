Тайный подземный бункер и "смертельная аура" – чем удивляет ставка Гитлера под Винницей

Ставка Гитлера Wehrwolf под Винницей – одно из самых загадочных мест в Украине времен Второй мировой войны. Это была уменьшенная копия главной ставки Гитлера Wolfsschanze в Восточной Пруссии. Раньше ее хорошо замаскировали, так что и сейчас нелегко найти посреди леса.
Подробности тех событий рассказали в Винницком краеведческом музее.
Название ставки менялось трижды: пока строили – Eichenhain – дубовая роща, затем Werwolf – оборотень, позже Wehrwolf – вооруженный волк или волк-защитник.
Выбирая место, Гитлер консультировался с магами
По данным ученых, выбирая место для штаба, фюрер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами. Wehrwolf должен был стать магическим центром. Вокруг него должны были объединиться разрозненные страны Европы и начать завоевание мира, пишет 24 канал.
Болгарская прорицательница Ванга тоже говорила о большом магическом значение ставки. Это место считается опасным, поскольку излучает смертельную ауру.
Миф о подземном бункере
Легенда о масштабных подземных сооружениях в гитлеровской ставке возле Винницы появилась благодаря мемуарам немецкого врача Фердинанда Зауэрбруха. Он пробыл на тайном объекте всего одну ночь и в своей книге подробно рассказал о подземном бункере. Однако других данных о сооружении нет.
"Всю ночь они пили, а утром медик покинул засекреченный объект. Логично возникает вопрос: если бункер существовал, то как в него мог попасть обычный гость? После огласки выжившие немецкие военные, которые в свое время служили в Wehrwolf, возмущались, в прессе выходили опровержения, но эта легенда родилась и подогревает к себе интерес до сих пор", - сказал ВВС научный сотрудник комплекса Владимир Гереник.
Перед наступлением советских войск Гитлер приказал уничтожить ставку. В начале марта 1944 все сооружения были взорваны и сожжены. В НКВД подготовили доклад о результатах обследования бункера, но документ засекретили.
"В 90-х истории о бункере активно писала желтая пресса, а также выходили различные мемуары КГБистов. Писали байки, будто по ночам из-под земли выходили фашисты и все такое. Делалось это, на мой взгляд, ради заработка и тиражей. Реальных данных о бункере нет", - рассказывает Владимир Гереник.
Тысячи погибших
Всех военнопленных – по некоторым данным 14 тысяч человек – убили на месте строительства, они лежат в братской могиле в селе Коло-Михайловка.
Однако, согласно справке начальника оперативной спецгруппы НКГБ, за все время строительства ставки погибло около 2 тысяч военнопленных. В апреле 1942 года пленные, которые остались живыми, были вывезены. Сейчас их судьба неизвестна.
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