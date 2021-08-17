Тайный подземный бункер и "смертельная аура" – чем удивляет ставка Гитлера под Винницей

Сооружение ставки под Винницей начали в конце 1941 года, а 10 апреля 1942-го сообщалось о почти полном завершении работ

Ставку Гитлера под Винницей уничтожили в начале марта 1944 года. Коллаж "Сегодня"

Ставка Гитлера Wehrwolf под Винницей – одно из самых загадочных мест в Украине времен Второй мировой войны. Это была уменьшенная копия главной ставки Гитлера Wolfsschanze в Восточной Пруссии. Раньше ее хорошо замаскировали, так что и сейчас нелегко найти посреди леса.

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Подробности тех событий рассказали в Винницком краеведческом музее.

Схема центральной зоны ставки. Фото: Винницкий краеведческий музей

Название ставки менялось трижды: пока строили – Eichenhain – дубовая роща, затем Werwolf – оборотень, позже Wehrwolf – вооруженный волк или волк-защитник.

Какой была территория штаба. Фото: Винницкий краеведческий музей

Выбирая место, Гитлер консультировался с магами

По данным ученых, выбирая место для штаба, фюрер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами. Wehrwolf должен был стать магическим центром. Вокруг него должны были объединиться разрозненные страны Европы и начать завоевание мира, пишет 24 канал.

Как выглядела территория бункера. Фото: Винницкий краеведческий музей

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Болгарская прорицательница Ванга тоже говорила о большом магическом значение ставки. Это место считается опасным, поскольку излучает смертельную ауру.

Миф о подземном бункере

Легенда о масштабных подземных сооружениях в гитлеровской ставке возле Винницы появилась благодаря мемуарам немецкого врача Фердинанда Зауэрбруха. Он пробыл на тайном объекте всего одну ночь и в своей книге подробно рассказал о подземном бункере. Однако других данных о сооружении нет.

Пропускной пост в бункер. Фото: Винницкий краеведческий музей

"Всю ночь они пили, а утром медик покинул засекреченный объект. Логично возникает вопрос: если бункер существовал, то как в него мог попасть обычный гость? После огласки выжившие немецкие военные, которые в свое время служили в Wehrwolf, возмущались, в прессе выходили опровержения, но эта легенда родилась и подогревает к себе интерес до сих пор", - сказал ВВС научный сотрудник комплекса Владимир Гереник.

Перед наступлением советских войск Гитлер приказал уничтожить ставку. В начале марта 1944 все сооружения были взорваны и сожжены. В НКВД подготовили доклад о результатах обследования бункера, но документ засекретили.

Что осталось от ставки после взрыва. Фото: Винницкий краеведческий музей

"В 90-х истории о бункере активно писала желтая пресса, а также выходили различные мемуары КГБистов. Писали байки, будто по ночам из-под земли выходили фашисты и все такое. Делалось это, на мой взгляд, ради заработка и тиражей. Реальных данных о бункере нет", - рассказывает Владимир Гереник.

Тысячи погибших

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Всех военнопленных – по некоторым данным 14 тысяч человек – убили на месте строительства, они лежат в братской могиле в селе Коло-Михайловка.

Однако, согласно справке начальника оперативной спецгруппы НКГБ, за все время строительства ставки погибло около 2 тысяч военнопленных. В апреле 1942 года пленные, которые остались живыми, были вывезены. Сейчас их судьба неизвестна.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: