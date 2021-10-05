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Тепло і сонячно: прогноз погоди в Україні на 5 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 жовтня, 06:00
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Найтепліше в цей день буде в західних областях
На українців чекає тепла погода/Колаж: Сьогодні
На українців чекає тепла погода/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 5 жовтня, погода буде сухою і теплою у всіх областях України. Водночас вночі в Україні буде холодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вітер буде південно-східний, 5-10 м/c. Найтепліше буде в західних областях — 13-21 градус тепла.

На сході буде трішки холодніше. Стовпчики термометрів не підніматимуться вище +15 градусів.

У північних регіонах температура повітря буде коливатися від +13 до +16 градусів. На півдні температура 16-17 градусів тепла.

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У Києві також буде сухо і без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +14-16 градусів.

Аномально холодний вересень у Києві

До Києва метеорологічна осінь прийшла в другій половині вересня. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Найтепліше було 13 вересня. Тоді максимальна температура досягла 27 градусів. Найхолодніше — 30 вересня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до +3,9 градуса.

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Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 586 086
Всього введених доз 12 017 153
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