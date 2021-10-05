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Тепло и солнечно: прогноз погоды в Украине на 5 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 октября, 06:00
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Теплее всего в этот день будет в западных областях
Украинцев ждет теплая погода/Коллаж: Сегодня
Украинцев ждет теплая погода/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 5 октября, погода будет сухой и теплой во всех областях Украины. Вместе с тем ночью в Украине будет холодно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По информации синоптиков, ветер будет юго-восточный, 5-10 м/c. Теплее всего будет в западных областях — 13-21 градус тепла.

На востоке будет чуточку холоднее. Столбики термометров не будут подниматься выше +15 градусов.

В северных регионах температура воздуха будет колебаться от +13 до + 16 градусов. На юге температура 16-17 градусов тепла.

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В Киеве также будет сухо и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +14-16 градусов.

Аномально холодный сентябрь в Киеве

В Киев метеорологическая осень пришла во второй половине сентября. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Теплее всего было 13 сентября. Тогда максимальная температура достигла +27 градусов. Холоднее всего — 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +3,9 градуса.

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