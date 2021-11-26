Штурхав, принижував і материв: під Херсоном школяр знущався з однокласників

У селищі Велика Лепетиха на Херсонщині 11-річний хлопчик систематично принижував і ображав однокласників. На одного з батьків учня поліція склала протокол.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.
Систематичний булінг у школі
Як стало відомо, до поліції надійшла заява від матері п'ятикласника про те, що 11-річний учень ображає її сина.
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Малолітній підозрюваний систематично принижував однокласника, висловлювався у його бік матом і навіть міг штовхнути. Такі дії він застосовував до інших учнів, які також поскаржилися правоохоронцям.
Що каже 11-річний учень?
Сам школяр на своє виправдання пояснив, що він першим не розпочинав конфлікти, а однокласники нібито його провокували.
Яке покарання чекає?
На батьків школяра поліція склала адміністративний протокол за булінг учасника освітнього процесу. Водночас із самим хлопцем провели профілактичні бесіди.