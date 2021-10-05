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Вбивство копа в Чернігові. Мати підозрюваного вважає, що загиблий сам поліз в бійку

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 08:27
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Людмила Сапожнікова не заперечує, що підлітки були занадто жорстокими, але обурена тим, що навколо було багато дорослих і ніхто не втрутився
У Чернігові розслідують вбивство поліцейського
У Чернігові розслідують вбивство поліцейського / Фото: Колаж: Сьогодні

Загиблий у Чернігові поліцейський першим почав бійку з підозрюваними підлітками. Крім того, чоловік у день трагедії був п'яним.

Таку заяву зробила мати одного з підозрюваних, Ярослава, Людмила Сапожнікова після засідання суду, пише "Суспільне".

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За словами жінки, вона говорила по телефону з сином того вечора. Хлопець з подружками приїхав з центру, в АТБ вони купили води і нібито повинні були далі провести дівчат по домівках. А сам конфлікт почався на сходинках супермаркету.

"Перший ударив поліцейський (Артур Єрохін, - Ред.). Він п'яний поліз до підлітків, якої реакції він очікував? Він думав, що Ярослав один", – сказала Сапожнікова.

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Вона додала, що другий коп теж був нетверезим. Однак прессекретар обласної поліції Наталія Слабенюк таку інформацію не підтвердила і не спростувала – тільки сказала, що всі деталі ще з'ясовують.

Сапожнікова також попросила вибачення і сказала, що не заперечує жорстокість підлітків. При цьому мати обурило, що на місці знаходилося багато дорослих, але ніхто не завадив трагедії.

"Ми, батьки, вимолювати прощення у всіх. Це жах, який відчувають батьки. Але там було стільки дорослих, дуже багато людей гуляли і ще гірше – поліція, яка приїхала і подивилася", – сказала жінка.

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Коротко про трагедію

2 жовтня на вулиці Незалежності четверо хлопців 16-18 років вступили в бійку з двома поліцейськими. Правоохоронці перебували у відпустці і були в цивільному одязі. Спочатку ЗМІ писали, що підлітки нібито розправилися з правоохоронцями, які зробили їм зауваження.

Одному з поліцейських, Артуру Єрохіну, завдали більше 20 ударів у голову, унаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловік у реанімації.

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