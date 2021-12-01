Дивовижний порятунок! У Черкасах лікарі дістали голку із горла дитини

Медики також дали поради батькам, чого не можна робити у подібних ситуаціях

Рятували дитину лікарі Черкаської обласної лікарні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікарі Черкаської обласної лікарні врятували життя дитини, вилучивши стороннє тіло з її дихальних шляхів. Цим предметом виявилася голка.

Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні.

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З дитиною працювати фахівці хірургічного, приймального та анастезіологічного відділення Черкаської обласної лікарні.

"Команда лікарів та медсестер спрацювала злагоджено та максимально оперативно. З дихальних шляхів фахівцями вилучено голку", – йдеться в повідомленні.

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Чому удавлення є найбільшим ризиком саме для дітей

Лікарі пояснюють, анатомічно дихальні шляхи дитини є малого розміру. Тим паче, малюки часто в силу віку не спроможні ретельно пережовувати їжу.

"Додаємо до цих факторів бажання дитини активно досліджувати світ (в тому числі, на смак) – і отримуємо серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи, про які варто пам’ятати усім батькам", – кажуть лікарі.

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Деякі особливості здоров’я дитини також можуть підвищувати ризики удавлення: це, наприклад, труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.

Чого не можна робити, щоб не ускладнити ситуацію

Такі дії можуть привести до повного удавлення або травм:

удари по спині,

спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками,

перевертання дитини та струшування.

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