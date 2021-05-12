В актах паркан є, у реальності – немає. У Сумській області чиновників звинувачують у розтрачанні бюджету

Підприємець, який повинен був виконати роботу, називав безглузді відмовки. Влада пообіцяла, що найближчим часом все зробить

У Сумській області місцеві жителі звинуватили керівництво громади в розтрачанні бюджету. Стверджують, що на рахунок місцевого підприємця постійно надходили гроші за послуги, які насправді не виконувалися.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Так, на місці огорожі за 70 000 гривень у Степанівці всього три металевих стовпи. Хоча на папері ворота тут стоять уже два місяці, запевняє місцевий житель Петро Нікітенко.

Відео: Сьогодні

"9 березня був підписаний договір вже, за договором у п'ятиденний строк повинні стояти ворота. Платіж теж відбувся 9 березня", – сказав він.

Гроші громади, як запевняють депутати селищної ради, отримав місцевий підприємець. Його магазин розміщений якраз навпроти кабінетів чиновників.

"Я не знаю, що там написано, хто там написав, ворота будуть стояти тоді, коли будуть погодні умови", – сказав він.

Також у селищі на території школи повинні були порубати дерева. За документами цю роботу вже зробили за 32 000 гривень, але дерева досі на місці. Прибрати їх повинен був той же чоловік, що і "ставив" паркан.

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На документах, за якими казначейство заплатило підприємцю, є підписи начальника управління освіти громади Олександра Матюшенко. Він і приймав виконану роботу.

Жителі Степанівки звернулися із заявою у поліцію, його підозрюють у розтрачанні коштів. Глава селища пообіцяв знімальній групі, що за 10 днів ворота будуть стояти на місці. Дерева теж спиляють, каже він, найближчим часом.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області бізнесмен "заробив" мільйони на закупівлі медобладнання.

Крім того, чиновник Львівської ОДА попався на "відкаті" за будівництво амбулаторії.