У Бердянську депутати побилися посеред дороги – один потрапив до лікарні

Увечері 25 грудня у Бердянську між двома депутатами виник конфлікт прямо на дорозі. Після цього один із чоловіків звернувся в лікарню з травмами.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України у Запорізькій області.
Подробиці інциденту
25 грудня близько 21:30 поблизу торговельного центру на вулиці Волонтерів між пасажиром та водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, під час якого чоловік завдав кілька ударів по голові своєму опоненту.
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У такий спосіб чоловіки з'ясовували, хто має перевагу на дорозі.
Співробітники поліції встановили, що обидва учасники є депутатами міської та районної рад Бердянська від різних партій.
Після бійки потерпілий звернувся до Бердянської міської лікарні з травмами обличчя.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).
У Харківській області на сесії міськради побилися депутати
У Харківській області побилися депутати Ізюмської міськради. Інцидент стався під час чергової сесії.
На записі видно, як у залі засідання люди сваряться через голосування. Один чоловік намагається всіх заспокоїти і каже: "Прошу всіх сісти на свої місця".
Коли він підійшов до чоловіка в синьому костюмі, отримав від нього удар. Після цього в залі почалася бійка, у центр збіглися депутати.