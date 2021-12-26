В Бердянске депутаты подрались посреди дороги – один попал в больницу

Вечером 25 декабря в Бердянске между двумя депутатами возник конфликт прямо на дороге. В результате один из мужчин обратился в больницу с травмами.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Запорожской области.
Подробности инцидента
25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов по голове своему оппоненту.
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Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге.
Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами городского и районного советов Бердянска от разных партий.
В результате потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).
В Харьковской области на сессии горсовета подрались депутаты
В Харьковской области подрались депутаты Изюмского горсовета. Инцидент произошел во время очередной сессии.
На записи видно, как в зале заседания люди ссорятся из-за голосования. Один мужчина пытается всех успокоить и говорит: "Прошу всех сесть на свои места".
Когда он подошел к мужчине в синем костюме, получил от него удар. После этого в зале началась драка, в центр сбежались депутаты.