У центрі Херсона легковик влетів у маршрутку – троє постраждалих (фото, відео)

Поліцейські з'ясовують деталі аварії з маршрутним таксі в Херсоні – хто винен у ДТП та в якому стані потерпілі

У Херсоні в ДТП потрапив легковик та маршрутне таксі / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Херсона вранці, 15 лютого. в ДТП потрапили легковик Mitsubishi та маршрутка №29. У результаті постраждав водій авто та два пасажири громадського транспорту, зараз двоє з них у лікарні.

Про це повідомляє журналіст Анжела Слободян, пише "Сьогодні" .

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Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

За попередньою інформацією, легковик Mitsubishi не пропустив маршрутку, яка рухалася головною дорогою. У салоні автобуса на момент аварії було близько 10 пасажирів.

Що відомо про потерпілих?

Після зіткнення 21-річного водія іномарки з тяжкими травмами доправили до Херсонської обласної лікарні.

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Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

В автобусі постраждали двоє пасажирів. Жінку з переломом стегна госпіталізували до міської лікарні, іншому постраждалому медики надали допомогу на місці.

Фото: Анжела Слободян, "Сьогодні"

Скільки людей гинуть у ДТП

За даними ВООЗ, щороку внаслідок ДТП гинуть близько 1,3 мільйона людей. Причому аварії на дорозі – головна причина смертності серед дітей та молоді віком від 5 до 29 років.

Більше половини загиблих у ДТП були вразливими учасниками дорожнього руху – пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.