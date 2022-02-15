У центрі Херсона легковик влетів у маршрутку – троє постраждалих (фото, відео)

У центрі Херсона вранці, 15 лютого. в ДТП потрапили легковик Mitsubishi та маршрутка №29. У результаті постраждав водій авто та два пасажири громадського транспорту, зараз двоє з них у лікарні.
Про це повідомляє журналіст Анжела Слободян, пише "Сьогодні" .
За попередньою інформацією, легковик Mitsubishi не пропустив маршрутку, яка рухалася головною дорогою. У салоні автобуса на момент аварії було близько 10 пасажирів.
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Що відомо про потерпілих?
Після зіткнення 21-річного водія іномарки з тяжкими травмами доправили до Херсонської обласної лікарні.
В автобусі постраждали двоє пасажирів. Жінку з переломом стегна госпіталізували до міської лікарні, іншому постраждалому медики надали допомогу на місці.
Скільки людей гинуть у ДТП
За даними ВООЗ, щороку внаслідок ДТП гинуть близько 1,3 мільйона людей. Причому аварії на дорозі – головна причина смертності серед дітей та молоді віком від 5 до 29 років.
Більше половини загиблих у ДТП були вразливими учасниками дорожнього руху – пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.
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