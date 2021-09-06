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У Черкасах помер 7-річний хлопчик, покалічений в будинку у бабусі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
6 вересня, 10:17
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Бабуся дитини стверджувала, що він впав з купи цегли і травмувався
Дитина була доставлена в реанімаційне відділення Черкаської обласної лікарні.
Дитина була доставлена в реанімаційне відділення Черкаської обласної лікарні. / Фото: Getty Images

У Черкасах помер 7-річний хлопчик, якого раніше госпіталізували з важкими травмами і пошкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.

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Про це повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, передає Про все.

Медики боролися за життя Андрія два тижні. У нього була черепно-мозкова травма та численні травми, які викликали сльози навіть у лікарів. Дитина мала пролежні, у неї були надірвані вухо, губа та статевий орган. Також повідомлялося, що на тілі хлопчика були сліди від недопалків.

Хлопчик помер 5 вересня о 18:10, сказав Кондрацький.

У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона перебуває у СІЗО.

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Що відомо

  • 24 серпня в Черкасах госпіталізували з ознаками мозкової коми третього ступеня травмованого семирічного хлопчика. Медики діагностували у дитини гематому головного мозку, відірвані губи і погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від сигарет.
  • За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик пролежав непритомним декілька днів.
  • За даним фактом прокуратура відкрила два кримінальні провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
  • Згодом стало відомо, що до тортур може бути причетна його нерідна бабуся. Незважаючи на те, що вона говорить іншу версію – нібито хлопчик впав з купи цегли, віри цим словам не було.
  • Бабусі хлопчика оголосили підозру, під час огляду дитини експерти, зокрема, виявили забійну рану голови. Після цього батько хлопчика з Черкас зробив несподівану заяву, але сказав, що тортур не було.
  • 30 серпня у дитини почали відмовляти органи.
  • 31 серпня суд в закритому режимі вирішив бабусю хлопчика взяли під варту на два місяці.
  • Після цього лікарі продовжили боротьбу за життя дитини. Хлопчик так і не виходив з коми.

Раніше ми повідомляли, що 12-річний хлопчик перебуває у комі після відпочинку в таборі. Його стан погіршується.

Також нагадаємо, під Одесою на чотирирічного хлопчика обвалилися скляні двері у ресторані. Дитині накладали шов.

Черкаси
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