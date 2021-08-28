Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Шоковані навіть лікарі – у Черкасах рятують життя хлопчику зі страшними травмами

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні Ольга Косенко Ольга Косенко кореспондентка
28 серпня, 22:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не виключено, що дитина до того ж і голодувала – це показав аналіз крові хлопчика
Бабуся п'ять днів не сповіщала лікарів про страшні травми хлопчика. Колаж "Сьогодні"
Бабуся п'ять днів не сповіщала лікарів про страшні травми хлопчика. Колаж "Сьогодні"

Лікарі вже четверту добу борються за життя семирічного Андрія з Черкас. Його з тяжкою травмою голови, порваними вухами, губою, геніталіями та численними синцями на тілі доправили до лікарні. До всього – малого, ймовірно, морили голодом. Що сталося з дитиною, з'ясовували новини "Сьогодні".

Реклама

Бабуся викликала швидку 24 серпня близько сьомої вечора. Медики примчали за кілька хвилин. Хлопчик був непритомний. На голові велетенський синець. Дитину негайно ушпиталили у вкрай тяжкому стані. Травми маленького пацієнта шокували навіть досвідчених лікарів.

"Це були численні забої обличчя. Це був рваний дефект губи нижньоъ. Гематоми на голові – такі дефекти шкіри. Це пролежні були в районі куприка. Старі і нові рани", – розповідає медичний директор Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова.

А ще – розірвані вуха та геніталії. Крім того, дитина була на межі виснаження. Лікарі припускають, що вона голодувала.

"За аналізами у дитини була важка анемія, 51 гемоглобін. Тобто хлопчик – страждав", – додає медик.

Чи виживе хлопчик – лікарі не беруться прогнозувати. Чому бабуся не зважала на муки Андрія. Чому допомогу не викликали раніше?

В якій родині ріс хлопчик

Реклама

Новини "Сьогодні" розшукали бабусю Андрія. Її звуть Вікторія. Вона саме була у лікарні.

"Все, до побачення, коментарів немає", – жодних пояснень жінка не дає і тікає.

Але поліції Вікторія розповіла: ще 19 серпня малий, мовляв, впав із купи цегли. Швидку не викликала п’ять днів, бо намагалася вилікувати самостійно. Опікувалася дитиною тимчасово, доки його матір оперували у Києві. А ще – вона хлопчикові не рідна. Андрій – син її невістки від першого шлюбу.

"Перша стаття – це необережне отримання тілесних ушкоджень середньої або тяжкої категорії. Інша стаття – це ненадання допомоги і залишення в небезпеці. Не в день отримання травм йому було надано медичну допомогу", – такі обвинувачення світять бабусі, зазначив перший заступник керівника Черкаської окружної прокуратури Артем Шляхов.

Родина на обліку не перебувала. У соцслужбі кажуть – батьки добре піклувалися про сина. Але сусіди розповіли: родина проблемна.

"30 років ми тут живемо, як в пеклі. Люди конфліктні, люди кидаються. На людей безліч карних справ, які не доводяться до кінця", – стверджує сусідка Ірина Маркіанова.

У прокуратурі "Сьогодні" підтвердили: кримінальні провадження на бабусю Вікторію дійсно відкриті – за грабіж та завдання легких тілесних ушкоджень. З 2019 року жінка перебуває у розшуку, бо систематично не з’являється на судові засідання.

Раніше ми повідомляли:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
РОБО-ТОП
Підземний світ технологій.
Він існує! Хочеш побачити?
Спускайся у хайтек-шахту!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
30
21
26
77
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
12
15
43
3
flag ПКР ПКРRPC
13
7
20
40
4
flag США СШАUS
11
7
4
22
5
flag Україна УкраїнаUA
8
17
9
34
6
flag Австралія АвстраліяAU
7
9
11
27
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
7
0
2
9
8
flag Бразилія БразиліяBR
6
5
12
23
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
5
5
16
10
flag Італія ІталіяIT
5
7
6
18
Всі медалі Паралімпіади
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 082 випадки за добу
Докладніше
Back to school
Збираєш дитину до школи?
Скільки коштує та як зекономити
Порахувати
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Комаровський в темі
Чим малювання корисно для вашої дитини
Запитай у лікаря
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти