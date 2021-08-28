Шоковані навіть лікарі – у Черкасах рятують життя хлопчику зі страшними травмами

Не виключено, що дитина до того ж і голодувала – це показав аналіз крові хлопчика

Бабуся п'ять днів не сповіщала лікарів про страшні травми хлопчика. Колаж "Сьогодні"

Лікарі вже четверту добу борються за життя семирічного Андрія з Черкас. Його з тяжкою травмою голови, порваними вухами, губою, геніталіями та численними синцями на тілі доправили до лікарні. До всього – малого, ймовірно, морили голодом. Що сталося з дитиною, з'ясовували новини "Сьогодні".

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Бабуся викликала швидку 24 серпня близько сьомої вечора. Медики примчали за кілька хвилин. Хлопчик був непритомний. На голові велетенський синець. Дитину негайно ушпиталили у вкрай тяжкому стані. Травми маленького пацієнта шокували навіть досвідчених лікарів.

"Це були численні забої обличчя. Це був рваний дефект губи нижньоъ. Гематоми на голові – такі дефекти шкіри. Це пролежні були в районі куприка. Старі і нові рани", – розповідає медичний директор Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова.

А ще – розірвані вуха та геніталії. Крім того, дитина була на межі виснаження. Лікарі припускають, що вона голодувала.

"За аналізами у дитини була важка анемія, 51 гемоглобін. Тобто хлопчик – страждав", – додає медик.

Чи виживе хлопчик – лікарі не беруться прогнозувати. Чому бабуся не зважала на муки Андрія. Чому допомогу не викликали раніше?

В якій родині ріс хлопчик

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Новини "Сьогодні" розшукали бабусю Андрія. Її звуть Вікторія. Вона саме була у лікарні.

"Все, до побачення, коментарів немає", – жодних пояснень жінка не дає і тікає.

Але поліції Вікторія розповіла: ще 19 серпня малий, мовляв, впав із купи цегли. Швидку не викликала п’ять днів, бо намагалася вилікувати самостійно. Опікувалася дитиною тимчасово, доки його матір оперували у Києві. А ще – вона хлопчикові не рідна. Андрій – син її невістки від першого шлюбу.

"Перша стаття – це необережне отримання тілесних ушкоджень середньої або тяжкої категорії. Інша стаття – це ненадання допомоги і залишення в небезпеці. Не в день отримання травм йому було надано медичну допомогу", – такі обвинувачення світять бабусі, зазначив перший заступник керівника Черкаської окружної прокуратури Артем Шляхов.

Родина на обліку не перебувала. У соцслужбі кажуть – батьки добре піклувалися про сина. Але сусіди розповіли: родина проблемна.

"30 років ми тут живемо, як в пеклі. Люди конфліктні, люди кидаються. На людей безліч карних справ, які не доводяться до кінця", – стверджує сусідка Ірина Маркіанова.

У прокуратурі "Сьогодні" підтвердили: кримінальні провадження на бабусю Вікторію дійсно відкриті – за грабіж та завдання легких тілесних ушкоджень. З 2019 року жінка перебуває у розшуку, бо систематично не з’являється на судові засідання.

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