У Чернігові патрульний вимагав у чоловіка їсти пиріжок у масці (відео)

У Чернігові патрульний вимагав від чоловіка, який їв пиріжок у приміщенні вокзалу, одягти маску.
Про це пише УНІАН.
Подробиці
До людини, яка їла пиріжок, підійшов патрульний і зажадав, щоб той одягнув маску, оскільки перебуває у громадському місці.
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Чоловік спочатку попросив поліцейського представитися, а потім зауважив, що той не є уповноваженою особою. Патрульний пояснив, що відвідувач вчиняє адміністративне правопорушення – знаходиться у громадському місці без одягнених засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора.
Чоловік відповів, що оскільки його не ознайомили із текстами законодавчих актів, то й показувати свої документи він не буде. За словами учасника розмови, він працює юристом.
"Я не можу їсти в одягненій масці. Який закон це забороняє?", – сказав він поліцейському.
Розмова завершилася тим, що поліцейський обмежився попередженням та пішов.
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