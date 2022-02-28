У Чернігові окупанти випустили ракету в багатоповерхівку, спалахнула пожежа – відео

У Чернігові російські окупанти обстріляли житловий сектор. Ракета влучила у житловий будинок у центрі міста, в результаті почалася пожежа, постраждала жінка.
Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".
Інцидент трапився о 02:45 28 лютого. Пожежа спалахнула на двох нижніх поверхах багатоповерхівки.
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Внаслідок пожежі постраждала одна жінка, сказав прессекретар ДСНС в області Олександр Івченко. За його словами, травми у жінки незначні, пожежу вже ліквідовано.
Ситуація в Україні 28 лютого
- З Криму вийшли 11 транспортних кораблів із російським десантом. Найімовірніше, вони прямують у бік Одеси. Радник голови ВП Олексій Арестович уточнив, що окупанти намагатимуться висадити свій десант на материкову Україну.
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