У Чернігові окупанти випустили ракету в багатоповерхівку, спалахнула пожежа – відео

У центрі Чернігова спалахнула пожежа через ракетний удар окупантів – з'явилася перша інформація та відео з місця НП

У Чернігові окупанти потрапили ракетою у житловий будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові російські окупанти обстріляли житловий сектор. Ракета влучила у житловий будинок у центрі міста, в результаті почалася пожежа, постраждала жінка.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

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Інцидент трапився о 02:45 28 лютого. Пожежа спалахнула на двох нижніх поверхах багатоповерхівки.

Внаслідок пожежі постраждала одна жінка, сказав прессекретар ДСНС в області Олександр Івченко. За його словами, травми у жінки незначні, пожежу вже ліквідовано.

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Ситуація в Україні 28 лютого