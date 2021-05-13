У ДТП під Полтавою загинула знімальна група телеканалу (фото)

У четвер, 13 травня, в Полтавській області біля села Гайове в результаті зіткнення вантажівки та легковика відбулося ДТП – загинула знімальна група телеканалу.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Аварія трапилася на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, загинули водій і пасажир автомобіля Toyota, які працювали журналістами на одному з українських телеканалів.
За інформацією місцевих ЗМІ, в ДТП розбилася знімальна група телеканалу НТН – Володимир Непейпиво і Костянтин Худолій.
Зараз встановлюються обставини і причини аварії.
Також ми писали про те, що на трасі Мукачево – Рогатин на великій швидкості зіткнулися Volkswagen і Skoda Oktavia. В результаті ДТП загинули три людини.
Раніше ми повідомляли, що в Києві на швидкості перекинувся автомобіль. Мати загинула, донька в реанімації. Також нагадаємо, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.