У ДТП під Полтавою загинула знімальна група телеканалу (фото)

В результаті аварії, яка трапилася на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, загинули дві людини

У четвер, 13 травня, в Полтавській області біля села Гайове в результаті зіткнення вантажівки та легковика відбулося ДТП – загинула знімальна група телеканалу.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Аварія трапилася на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, загинули водій і пасажир автомобіля Toyota, які працювали журналістами на одному з українських телеканалів.

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За інформацією місцевих ЗМІ, в ДТП розбилася знімальна група телеканалу НТН – Володимир Непейпиво і Костянтин Худолій.

Зараз встановлюються обставини і причини аварії.

Також ми писали про те, що на трасі Мукачево – Рогатин на великій швидкості зіткнулися Volkswagen і Skoda Oktavia. В результаті ДТП загинули три людини.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на швидкості перекинувся автомобіль. Мати загинула, донька в реанімації. Також нагадаємо, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.