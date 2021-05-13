Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У ДТП під Полтавою загинула знімальна група телеканалу (фото)

13 травня, 15:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В результаті аварії, яка трапилася на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, загинули дві людини

У четвер, 13 травня, в Полтавській області біля села Гайове в результаті зіткнення вантажівки та легковика відбулося ДТП – загинула знімальна група телеканалу.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Аварія трапилася на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, загинули водій і пасажир автомобіля Toyota, які працювали журналістами на одному з українських телеканалів.

В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці (відео)
В тренді
Залишила на дитячому майданчику і пішла: у Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину
В тренді
"Нікому не потрібна": копи врятували 90-річну бабусю, яка намагалася втопитися
Реклама

За інформацією місцевих ЗМІ, в ДТП розбилася знімальна група телеканалу НТН – Володимир Непейпиво і Костянтин Худолій.

Зараз встановлюються обставини і причини аварії.

Також ми писали про те, що на трасі Мукачево – Рогатин на великій швидкості зіткнулися Volkswagen і Skoda Oktavia. В результаті ДТП загинули три людини.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на швидкості перекинувся автомобіль. Мати загинула, донька в реанімації. Також нагадаємо, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Загибла в ДТП під Рівним сім'я їхала на кладовище – ексклюзив (оновлено)
Загибла в ДТП під Рівним сім'я їхала на кладовище – ексклюзив (оновлено)Інші регіони
У Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою
У Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкоюІнші регіони
Смертельна пожежа в офісному центрі Вінниці: стала відома причина (оновлено)
Смертельна пожежа в офісному центрі Вінниці: стала відома причина (оновлено)Інші регіони
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирівУкраїна
У Херсонській області школярі довели дівчинку до суїциду. Заявили, що сама винна
У Херсонській області школярі довели дівчинку до суїциду. Заявили, що сама виннаІнші регіони
Вибухи снарядів чутно на Чернігівщині
Вибухи снарядів чутно на ЧернігівщиніІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти