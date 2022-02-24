У Генічеськ увійшли війська РФ – мер

Окупаційні війська контролюють місто

Мер міста підтвердив вторгнення військ РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Генічеськ увійшли війська РФ. Влада міста знаходиться у адміністрації.

Про це повідомив мер Геніческа Олександр Тулупов, пише Укрінформ.

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"Так, правда (у місті російські війська – ред.). Я перейшов із міської ради до адміністрації, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Усі оточили", – сказав він.

За його словами, їм сказали, що вони мають забезпечувати життєдіяльність міста та району.

Бої під Сумами

Окупаційні війська контролюють трасу Київ-Москва від кордону з РФ та приблизно до Батурина Чернігівської області, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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Складна ситуація у Білопіллі, Бурині та інших населених пунктах області. Пройшов ряд боїв – у Охтирці, Конотопі, біля Сум та біля Глухова – ЗСУ дають відсіч окупанту.

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