У Генічеськ увійшли війська РФ – мер

У Генічеськ увійшли війська РФ. Влада міста знаходиться у адміністрації.
Про це повідомив мер Геніческа Олександр Тулупов, пише Укрінформ.
"Так, правда (у місті російські війська – ред.). Я перейшов із міської ради до адміністрації, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Усі оточили", – сказав він.
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За його словами, їм сказали, що вони мають забезпечувати життєдіяльність міста та району.
Бої під Сумами
Окупаційні війська контролюють трасу Київ-Москва від кордону з РФ та приблизно до Батурина Чернігівської області, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Складна ситуація у Білопіллі, Бурині та інших населених пунктах області. Пройшов ряд боїв – у Охтирці, Конотопі, біля Сум та біля Глухова – ЗСУ дають відсіч окупанту.
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