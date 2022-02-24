В Геническ вошли войска РФ – мэр

Оккупационные войска контролируют город

Мэр города подтвердил вторжение войск РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Геническ вошли войска РФ. Власть города находится в администрации.

Об сообщил мэр Геническа Александр Тулупов, пишет Укринформ.

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"Да, правда (в городе русские войска – ред.). Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все окружили", – сказал он.

По его словам, им сказали, что они должны обеспечивать жизнедеятельность города, района.

Бои под Сумами

Оккупационные войска контролируют трассу Киев-Москва от границы с РФ и приблизительно до Батурина Черниговской области, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Сложная ситуация в Белополье, Бурыни и другим населенным пунктам области. Прошел ряд боев – в Ахтырке, Конотопе, возле Сум и возле Глухова – ВСУ дают отпор оккупанту.

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