У Херсоні аварійне дерево впало на проїжджу частину, є постраждалі (фото, відео)

Аварійні служби приїхали на місце НП – постраждав один із автомобілів

На проїжджій частині сталася аварійна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні аварійне дерево впало прямо на проїжджу частину. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", є постраждалі.

Так, була розбита машина, що проїжджала, а також постраждала дитина.

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"У дитини садна м'яких тканин обличчя і ймовірно пошкодження очей. Тому що було розбите скло і, можливо, дрібні уламки могли потрапити в область ока", – каже лікар швидкої допомоги Сергій Кучеренко.

Дерево впало на автомобіль. Фото: Анжела Слободян / Фото: Сьогодні

Автомобіль рухався з Антонівки у бік Херсона. В автомобілі перебували двоє дорослих та двоє дітей.

Постраждалу дитину госпіталізували, її доправили до дитячої обласної лікарні.

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Аварійні служби працювали на місці. Фото: Анжела Слободян / Фото: Сьогодні

НП з деревами в Україні

Раніше в Одесі дерево впало на тротуар і придавило жінку. Від одержаних травм постраждала загинула миттєво.

Також у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика до приміщення.

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Крім того, на території бази відпочинку у Старому Салтові, що на Харківщині, внаслідок пориву вітру на трьох відпочивальників упало дерево.

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