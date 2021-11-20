В Херсоне аварийное дерево упало на проезжую часть, есть пострадавшие (фото, видео)

Аварийные службы приехали на место ЧП – пострадал один из автомобилей

На проезжей части произошла аварийная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне аварийное дерево упало прямо на проезжую часть. Как сообщает корреспондент "Сегодня", есть пострадавшие.

Так, была разбита проезжающая машина, а также пострадал ребенок.

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"У ребенка ссадины мягких тканей лица и предположительно повреждение глаз. Потому что было разбито стекло и возможно мелкие осколочки могли попасть в область глаза", – говорит врач скорой помощи Сергей Кучеренко.

Дерево упало на автомобиль. Фото: Анжела Слободян / Фото: Сегодня

Автомобиль двигался с Антоновки в сторону Херсона. В автомобиле находилось двое взрослых и двое детей.

Пострадавшего ребенка госпитализировали, его доставили в детскую областную больницу.

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Аварийные службы работали на месте. Фото: Анжела Слободян / Фото: Сегодня

ЧП с деревьями в Украине

Ранее в Одессе дерево упало на тротуар и придавило женщину. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно.

Также в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

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Кроме того, на территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

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