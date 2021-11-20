В Херсоне аварийное дерево упало на проезжую часть, есть пострадавшие (фото, видео)

В Херсоне аварийное дерево упало прямо на проезжую часть. Как сообщает корреспондент "Сегодня", есть пострадавшие.
Так, была разбита проезжающая машина, а также пострадал ребенок.
"У ребенка ссадины мягких тканей лица и предположительно повреждение глаз. Потому что было разбито стекло и возможно мелкие осколочки могли попасть в область глаза", – говорит врач скорой помощи Сергей Кучеренко.
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Автомобиль двигался с Антоновки в сторону Херсона. В автомобиле находилось двое взрослых и двое детей.
Пострадавшего ребенка госпитализировали, его доставили в детскую областную больницу.
ЧП с деревьями в Украине
Ранее в Одессе дерево упало на тротуар и придавило женщину. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно.
Также в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.
Кроме того, на территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.
Ранее мы писали:
- В Харькове мужчину придавило насмерть деревом.
- Также дерево рухнуло на автомобиль Skoda на перекрестке улиц Львовская и Крамского в Святошинском районе.