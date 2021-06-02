У Херсоні вночі спалили дев'ять авто – фото

Автомобілі стояли близько один до одного, тому вогонь швидко поширився на всі транспортні засоби

У Херсоні вночі 2 червня вщент згоріли дев'ять автомобілів. За попередньою інформацією, причиною пожежі став підпал.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Інцидент стався близько третьої години ночі. Усі авто були припарковані поруч на одному майданчику, тож вогонь швидко поширився між ними.

/ Фото: Обозреватель

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На місце викликали рятувальників, вони гасили вогонь дві години. Через пожежу ніхто не постраждав, але вогонь знищив усі транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше поліція повідомила про підозру палію автомобіля відомого журналіста.

Крім того, в Одесі спалили іномарку експрокурора.

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