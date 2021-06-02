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У Херсоні вночі спалили дев'ять авто – фото

2 червня, 11:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Автомобілі стояли близько один до одного, тому вогонь швидко поширився на всі транспортні засоби

У Херсоні вночі 2 червня вщент згоріли дев'ять автомобілів. За попередньою інформацією, причиною пожежі став підпал.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Інцидент стався близько третьої години ночі. Усі авто були припарковані поруч на одному майданчику, тож вогонь швидко поширився між ними.

/ Фото: Обозреватель

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На місце викликали рятувальників, вони гасили вогонь дві години. Через пожежу ніхто не постраждав, але вогонь знищив усі транспортні засоби.

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Нагадаємо, раніше поліція повідомила про підозру палію автомобіля відомого журналіста.

Крім того, в Одесі спалили іномарку експрокурора.

Також дивіться подробиці ДТП в Херсонській області:

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