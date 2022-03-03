У Херсоні повітряна тривога – почалися потужні вибухи (відео)

У Херсоні вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, місцевим жителям потрібно перебувати в укриттях. Українці вже помітили потужні вибухи – у Мережі пишуть, що окупанти стріляють у районі села Чорнобаївка під Херсоном.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Як видно на записі, вибухів було кілька, щоразу небо висвітлювалося яскравим помаранчевим кольором. Не виключено, що це працює українська ПВО.
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Ситуація в Україні 3 березня
- Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинули щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.
- Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.
- У Києві вночі 3 березня користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста.
- Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових до України без достатньої кількості їжі. Наразі солдати займаються мародерством і відбирають продукти у місцевих жителів.