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У Херсоні повітряна тривога – почалися потужні вибухи (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 03:15
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Окупанти продовжують обстрілювати Херсон – у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу удару
У Херсоні оголосили повітряну тривогу
У Херсоні оголосили повітряну тривогу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, місцевим жителям потрібно перебувати в укриттях. Українці вже помітили потужні вибухи – у Мережі пишуть, що окупанти стріляють у районі села Чорнобаївка під Херсоном.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як видно на записі, вибухів було кілька, щоразу небо висвітлювалося яскравим помаранчевим кольором. Не виключено, що це працює українська ПВО.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинули щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.
  • Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.
  • У Києві вночі 3 березня користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста.
  • Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових до України без достатньої кількості їжі. Наразі солдати займаються мародерством і відбирають продукти у місцевих жителів.

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