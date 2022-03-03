В Херсоне воздушная тревога – начались мощные взрывы (видео)

Оккупанты продолжают обстреливать Херсон – в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара

В Херсоне объявили воздушную тревогу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне ночью 3 марта объявили воздушную тревогу, местным жителям нужно находиться в укрытиях. Украинцы уже заметили мощные взрывы – в Сети пишут, что оккупанты стреляют в районе села Чернобаевка под Херсоном.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как видно на записи, взрывов было несколько, каждый раз небо освещалось ярким оранжевым цветом. Не исключено, что это работает украинская ППО.

Ситуация в Украине 3 марта