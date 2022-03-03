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В Херсоне воздушная тревога – начались мощные взрывы (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 03:15
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Оккупанты продолжают обстреливать Херсон – в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара
В Херсоне объявили воздушную тревогу
В Херсоне объявили воздушную тревогу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне ночью 3 марта объявили воздушную тревогу, местным жителям нужно находиться в укрытиях. Украинцы уже заметили мощные взрывы – в Сети пишут, что оккупанты стреляют в районе села Чернобаевка под Херсоном.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как видно на записи, взрывов было несколько, каждый раз небо освещалось ярким оранжевым цветом. Не исключено, что это работает украинская ППО.

Ситуация в Украине 3 марта

  • Оккупанты атаковали город Изюм Харьковской области. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме погибли минимум шестеро мирных жителей, заявил мэр Владимир Мацокин.
  • Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Она умерла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе.
  • В Киеве ночью 3 марта пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города.
  • Российские солдаты воруют в селах варенье – РФ забросила своих военных в Украину без достаточного количества еды. Теперь солдаты занимаются мародерством и отбирают продукты у местных жителей.

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